بعد شراءه سيارة "لاندكروزر".. قانوني: الشركة تهربت من التزاماتها وهذا ما حصل معي

السومرية نيوز – محلي

اعلن الخبير القانوني إبراهيم السلطاني، عن إمكانية إقامة دعاوى قضائية على شركات صيانة السيارات المخالفة لشروط الضمان، فيما تحدث حول ما حصل معه من قبل احدى الشركات.

وقال الخبير القانوني إبراهيم السلطاني لـ السومرية نيوز، ان "هناك قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 حيث تنص المادة السادسة منه على الزام التجار حول ما يعلنون عن بضاعتهم وفي حال مخالفة ذلك يتعرضون الى المساءلة"، مبينا ان "شركة ساز عندما تعلن ان الادامة لمدة 100 الف كيلومتر بعدها يتبين ان الكلام غير صحيح فيحاسب بموجب هذا القانون".

وأضاف ان "المادتين 466 و467 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على عقوبات كبيرة تصل الى الحبس او السجن او الغرامة لمن يقوم بالغش والتدليس في ترويج البضاعة"، لافتا الى "إمكانية إقامة الدعاوى ضد الشركات والتجار ممن يقوم بعمليات الغش واحالتهم الى المحاكم طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 او قانون العقوبات".

وتابع "استريت سيارة من شركة ساز للسيارات نوع لاندكروزر موديل 2023، حيث كان ضمن الاتفاق لدى شرائي للعجلة هو تبديل زيت المحرك لمدة عام او 100 الف كم مع صيانة مجانية على حساب الشركة مع ضمان لمدة ثلاث سنوات"، لافتا الى "انني تفاجأت ان تبديل زيت المحرك مجانا لمرة واحدة فقط والباقي تكون على حساب الزبون وبأسعار اكثر من السوق".

وذكر ان "هذا يعد مخالفة وتدليس للمشتري بمجرد شراء السيارة يتم التهرب من الالتزامات التي وعدوا بها العميل"، مشددا على "ضرورة معاقبة القانون على ذلك ومحاسبة ذلك".



