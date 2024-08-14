اليتان لدفع الغرامات المرورية احداها بالتقسيط.. تعرف عليها

وقال مدير اعلام المرور، حيدر شاكر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "باشرنا بموضوع نصب الكاميرات الذكية منذ منتصف الشهر الثالث لهذا العام، ولامسنا التزام كبير من قبل المواطنين وهذا ما شجع المديرية على نصبها بشوارع جديدة، منها الطرق السريعة، وتم نصب كاميرات ورادارات السرعة على الطرق الجديدة خصوصا طريق الزائرين كوننا مقبلين على زيارة الأربعين".وأضاف، أن "احصائية المخالفات المرورية متغيرة بين فترة وأخرى وانخفضت بشكل ملحوظ، مبيناً ان "كل المخالفات التي تم تسجيلها على المواطنين يستطيعون الاستعلام عنها عن طريق تطبيق بوابة اور التي تم اطلاقها من قبل المديرية".وتابع، ان "الغرامات المرورية يمكن دفعها بطريقتين، الأولى: دفع المواطن كامل المبلغ عن طريق الماستر كارد وبالتالي يتم تنزيلها من ذمته، والثانية عن طريق مراجعة الحسابات الخاصة بالمقر العام واستحصال موافقة مدير المرور العامة بتقسيط مبلغ الغرامات ان كان كبيراً وال يستطيع دفعه.