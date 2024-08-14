آلاف الزائرين الأجانب يتدفقون.. عدسة السومرية حاضرة في منفذ الشلامجة

وثقت عدسة السومرية، اليوم الأربعاء، توافد آلاف الزائرين الأجانب عبر منفذ الشلامجة، من أجل المشاركة في أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال مراسل السومرية، إن منفذ الشلامجة شهد دخول آلاف الزائرين إلى العراق؛ من أجل المشاركة في الزيارة الأربعينية.



وبين، أن الزائرين الذين دخلوا من جنسيات مختلفة، أبرزها: إيران وأفغانستان وباكستان والهند.