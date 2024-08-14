الكشف عن "كواليس مثيرة" تخص انفجار خط الغاز في شركة نفط الوسط

كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، الأربعاء، عن "كواليس مثيرة" تخص انفجار خط الغاز في شركة نفط الوسط، معتبرا أن مدير عام الشركة أراد تسجيل "انجاز وهمي" أمام وزارة النفط.

وقال الحيدري خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "ملف النفط والغاز في العراق يحتاج الى كفاءات تديره وفي شركة نفط الوسط وإدارة الشركة سجلنا عليها ملاحظات حال تسلم مدير عام الشركة مؤخرا وفاتحنا رئيس الوزراء بكتاب رسمي وتم إحالة كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أن "إدارة الشركات النفطية تحتاج الى خبرة، والاختيار لإدارة الشركة غير موفق"، مشدداً بالقول "ليس لدينا استهداف شخصي بل حفاظا على عمل الشركة ونعمل على اعفائه".



وعن تفاصيل الانفجار الذي وقع قبل أيام في أنبوب للغاز، قال الحيدري إن "مدير عام الشركة أراد يجعل انجاز وهمي امام وزارة النفط والمسؤولين بإنهاء حرق الغاز شرقي بغداد وضخ الغاز الى محطة كهرباء التاجي".

وأشار الى أنه "لم يتم ضخ الغاز الى محطة التاجي بل تم ضخه الى حفرة حرق الغاز والغاز الذي تم ضخه غير معالج من الشوائب والذي تسبب بالانفجار"، كاشفا عن "ارسال نماذج قبل عملية الضخ لثلاثة مختبرات حكومية وكانت النتيجة فاشلة".

وطالب عضو لجنة النفط والغاز بـ"إدراج هذه القضية ضمن الإهمال ولن نكتفي بالإعفاء"، مضيفا "ستكون هناك لجان وسيكون هناك تقرير نهائي ورفع توصيات الى الجهات ذات العلاقة".

وانفجر خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط، قبل أيام، ووقع الحادث عندما اشتعل حريق هائل وانتشر الغاز بشكل واسع في الأحياء السكنية المجاورة.

وكشفت لجنة النفط والغاز النيابية، قبل أيام، عن فضيحة "مدوية" تتعلق بانفجار خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط، ما أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر وإلحاق أضرار "جسيمة" بالبنية التحتية.