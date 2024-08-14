غرامات وهمية.. ما يحصل في بعض مناطق بغداد

السومرية نيوز – محلي

يشكو العديد من المواطنين بشكل مستمر من غرامات وهمية فرضت او سجلت على مركباتهم داخل مناطق متفرقة في بغداد.

الغرامات هذه تكون غير موثقة بوصولات وبتوقيتات يكون السائق فيها متأكدا بان عجلته كانت داخل منزله.

مواطنون وصفوا الغرامات بـ"انها غير حقيقية وباماكن وتوقيتات عشوائية".

اجراءات يقوم بها البعض من رجال المرور، عن طريق قطع وصولات لمخالفات لم تتواجد بمكانها عجلة المواطن اصلا، الذي يتفاجأ بالغرامة حال مراجعته الدائرة لغرض التحويل او التجديد

وكشفت مديرية المرور بان للمواطن حقا بتقديم اعتراض على الغرامة المسجلة، وسيتم التأكد منها من قبل لجنة مختصة بهذا الشأن.