مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع وقع، مساء اليوم، انقلاب عجلة نوع لاندكروزر وتحطمها على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين من افراد عائلته".