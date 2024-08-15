الموافقة على تطبيق تجربة خصخصة الكهرباء في بغداد.. هل ستختفي المولدات؟

رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة صفاء المشهداني، أوضح أن مجلسه استحصل موافقة مجلس الوزراء على تطبيق تجربة خصخصة الكهرباء في منطقة المنصور ثم ناحية المأمون، لينتقل بعدها إلى تطبيقها في جميع مناطق العاصمة تباعا، مبينا أن المجلس يسعى لإنهاء ملف المولدات نهاية العام الحالي 2024.وأشار إلى أن المجلس سبق أن صوت على جعل تسعيرة المولدات لشهري آب الحالي وأيلول المقبل 8 آلاف دينار للخط العادي، و12 ألف دينار للخط الذهبي، بيد أن الفرق الميدانية المحلية التابعة للمجلس رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، مع أن أغلب أصحاب المولدات يتسلمون حصصا وقودية شهرية مدعومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة، فضلا عن إيقاف حصة (الكاز) ورفع المولدة واستبدالها بأخرى جديدة.