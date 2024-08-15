البنك المركزي العراقي يُنشئ منصة إلكترونية لإدارة الشكاوى

وذكر بيان للبنك ورد لـ السومرية نيوز، انه "من أجل تطوير أداء العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات الحكومية بالتحول إلى المعاملات الرقمية، ولأهداف تنظيمية تتوافق وقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) بوصفه الجهة القطاعية المشرفة على عمل المؤسسات المالية المجازة كافة، ونظرا إلى التطور المستمر الذي تشهده الصناعة المالية الإلكترونية، ولما له من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز مستويات الشمول المالي قام البنك المركزي العراقي بإنشاء منصة إلكترونية خاصة بإدارة نظام الشكاوى، يتلخص عملها بأتمتة تلقي المؤسسات المالية كافة شكاوى الجمهور عبر رابط استمارة الشكوى إلكترونياً ويتم إدارة معالجتها بإشراف البنك المركزي العراقي ومؤسساته المالية عبر هذه المنصة حيث أن مدة معالجة الشكوى لا تستغرق أكثر من خمسة أيام عملٍ، من قبل المؤسسة المالية المعنية بالشكوى فضلاً عن أهميتها وطبيعتها".وأشار الى، أن "المنصة المعدة هي في مرحلة تدريب مخولي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وسيتم الانطلاق الفعلي لها بعد انتهاء عمليات التدريب".