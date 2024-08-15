تعد صارخ".. مصادرة حقوق موظفي نفط الوسط وتوزيع اراض مميزة للبعض

وقال المشكور في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل تابعته السومرية نيوز، انه "مرة أخرى تعدٍ صارخ على حقوق موظفي شركة نفط الوسط من قبل المدير العام وكالة وبعض أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم منح أراضٍ لأشخاص من خارج الشركة، إضافة لتوزيع أراضٍ مميزة لبعض أعضاء المجلس بشكل غير قانوني، بما في ذلك قطعة أرض مميزة استلمها المدير العام نفسه".وأضاف: "هذا الإجراء يثير استياء الموظفين ويطرح تساؤلات حول نزاهة القرارات المتخذة".وارفق النائب صورة من كتاب رسمي جاء فيه طلب من مجلس إدارة شركة نفط الوسط يطلب فيه شمول موظفين من خارج الشرة بتوزيع قطع الأراضي بالإضافة الى منح أعضاء لجنة توزيع الأراضي قطعا متميزة ضمن فئاتهم.صورة الوثيقة ادناه: