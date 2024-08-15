عطلة رسمية ليومين في هذه المحافظة

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " صوت مجلس محافظة ذي قار، على تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين".ويذكر ان رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة، أعتباراً من يوم الأحد القادم ولغاية الـ26 من أب الحالي الموافق الـ21 من صفر".كما قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام باستثناء الدوائر المشمولة بخطة الزيارة الاربعينية.كما صوت مجلس محافظة النجف الاشرف برئاسة حسين العيساوي على تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف الاشرف أعتباراً من يوم الأحد القادم المصادف 18 من شهر اب الجاري 13 صفر، ولغاية 26 من شهر اب الموافق 21 صفر، بأستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.فيما قرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أب، 2024، ولغاية 22 أب وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية.كما قرر مجلس محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل إلى يوم الإثنين الموافق 26 آب الحالي باستثناء الدوائر الخدمية.