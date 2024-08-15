التربية تصادق على محاضر العقود لهذه المديريات

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التربية إبراهيم نامس صادق على محاضر العقود لمديريات تربية (الرصافة الاولى، الرصافة الثانية)".واضاف، انه "سيتم إحالتها في الايام القادمة الى وزارة المالية لغرض توفير الغطاء المالي ليتسنى للمديريات العامة الشروع بالتعاقد والمباشرات".