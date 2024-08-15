عمليات بغداد تكشف حقيقة توجيه يخص البناء في الاراضي الزراعية

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "كتاب لقيادة عمليات بغداد ينص على آلية البناء في الاراضي الزراعية ودخول مواد البناء اليها".

وأوضحت القيادة أنه "في الوقت الذي تهيب به قيادتنا الأخوة المواطنين بتوخي الحذر من النشر غير المسؤول والاخبار المفبركة في بعض المواقع المغرضة لكتاب ينص على توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص قيادة العمليات حول التعامل مع الأراضي الزراعية".

وأضاف بيان القيادة أن "جميع الموافقات الخاصة بالبناء في الاراضي الزراعية والتي لم يحول جنسها الى "السكني" هي من اختصاص الجهات ذات الشأن في (امانة بغداد، الوحدات الادارية، دوائر البلديات) وهذا لا يعني من حق المواطن البناء من دون موافقات رسمية".

ودعت قيادة العمليات المواطنين الى "استحصال الموافقات الاصولية قبل المباشرة بالبناء تجنباً للمساءلة القانونية"، مؤكدة أن "مهمة قطعاتنا الامنية منع التجاوزات الحاصلة وعمليات "التجريف والتقطيع" للأراضي الزراعية وتنفيذ ما يصدر عن الدوائر ذات العلاقة في هذا الجانب".