لجنة مشروع الإصلاح الضريبي تعقد اجتماعا وتناقش آلية تحاسب الشركات

وجاء في بيان لهيئة الضرائب، "ضمن مشروع الإصلاح الضريبي الذي يتبناه رئيس الوزراء عُقدت اللجنة العليا التابعة للمشروع اجتماعها اليوم الخميس، في مقر الهيئة العامة للضرائب برئاسة مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي، وإشراف وعضوية مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، ومدير عام دائرة الوقاية والشفافية في هيئة النزاهة محمد علي، و مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية محمد حمزة، وممثل ديوان الرقابة المالية ورئيس جمعية المحاسبين والمدققين ومجموعة من الخبراء والمستشارين ومدراء الاقسام المعنيين".

وشهد الاجتماع بحسب البيان "إستضافة شركة إيرثلنك للإتصالات والاتفاق على عرض نظام شكاوي وإستفسارات خاص بالمواطنين والمكلفين مقدم من هذه الشركة مجاناً الى الهيئة العامة للضرائب وتخصيص منظومة كاملة لهذا الغرض".

وأشار البيان الى أن "الهيئة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز هذا المشروع الذي سيساهم في تبسيط الإجراءات على المكلفين وتحسين الأداء بين الهيئة وفروعها والحد من المساومة والابتزاز".

كما شهد الاجتماع "مناقشة آلية تحاسب الشركات المساهمة المختلطة ومنح براءة الذمة عند تقديم الحسابات من الجانب القانوني لتسهيل الاجراءات على تلك الشركات وتشجيعها على الاستثمار لبناء بلدنا العزيز".