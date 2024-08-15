الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات غربي العراق

وقالت الهيئة في بيان، "بإشراف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الأركان عبد العزيز المحمداوي تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات من تنفيذ عملية استخبارية معقدة اطاحت بشبكة دولية خطرة لتهريب المخدرات غربي العراق".

وأضاف البيان أن "العملية البطولية هذه جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا واستلهاما لتوصيات المرجعية الدينية ورؤيتها الثاقبة حول خطورة هذه الافة الفتاكة، نفذ رجال معاونية الاستخبارات والمعلومات الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة في غرب العراق تمكنوا خلالها من ضبط 20 كغم من مادة الكريستال المخدرة والتي كانت تهربها شبكة دولية لتجارة المخدرات في دول متعددة الى العراق".



وكشف البيان أن "العملية الدقيقة والحساسة استغرقت عدة أسابيع وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود منها وضرب الشبكة التي هددت العراق وأمنه وعملت على تقويض مصادر قوته واستهداف شبابه".