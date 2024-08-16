مدير بلدية كربلاء يكشف للسومرية تفاصيل الخطة الخدمية خلال الزيارة الاربعينية

ويقول الشريفي في حديث للسومرية نيوز، انه تمت المباشرة بخطة مديرية بلدية كربلاء خلال الزيارة الاربعينية لهذا العام بعد المؤتمر الذي عقده المحافظ في الـ5 من صفر، لافتا الى انه تم تشغيل أكثر من 5000 مهندس نظافة، بالإضافة الى كوادر مديرية بلدية كربلاء البالغ أكثر من 2800 مهندس نظافة وفني واداري يعملون في مجال ملف الخدمات خلال الزيارة.ويبين ان هناك أكثر من 496 الية تعمل في مجال التنظيفات على مدار الساعة بواقع 3 وجبات (كل وجبة 8 ساعات)، بالإضافة الى معمل أكياس النفايات والذي أنتج 13 طن من أكياس النفايات والتي وزعت على الهيئات والمواكب الحسينية، مشيرا الى ان هناك عمل مشترك مع مديريات المحافظات المجاورة للمساهمة في اعمال التنظيفات.