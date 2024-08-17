مطار بغداد الدولي يفتتح أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل

السومرية نيوز - محلي

افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "السعداوي افتتح مطار بغداد الدولي أمام حركة المسافرين والمواطنين بشكل كامل".

وقال وزير النقل حسب البيان أن "افتتاح المطار جاء حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للعمل على تحقيق انسيابية دخول المواطنين الى المطار".