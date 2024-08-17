رواتب أعضاء مجلس محافظة بغداد

السومرية نيوز – محلي

كشف عضو مجلس محافظة بغداد عامر داوود الفيلي، عن حجم راتب عضو مجلس المحافظة.

ونقلت رووداو عن الفيلي قوله إنه "لا توجد اي مخصصات او بدل نقدي، ولم نتسلم سيارات لحد الآن"، مشيراً الى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي "ليس صحيحاً".

وأوضح الفيلي أن "غرفنا في مجلس المحافظة تجري عليها عمليات صيانة وترميم، على اعتبار أنها متروكة منذ عدة سنوات".

وبخصوص راتب عضو مجلس المحافظة، أشار الى أن "الراتب طبيعي بدرجة مدير عام، حيث يعتمد على الشهادة"، مبيناً أن "الراتب لصاحب شهادة البكلوريوس يصل الى نحو 2.600.000 مليون دينار، ومع الزوجية والأطفال قد يصل الى نحو 2.750.000 مليون دينار، ولشهادة الاعدادية يصل الى نحو2.100.000 مليون دينار، بينما الدكتوراه ممكن أن يكون أعلى من البكلوريوس بنحو 3000.000 دينار".

وأكد عضو مجلس محافظة بغداد: "قدمنا طلباً لتأمين الحمايات، لكن لحد الآن لم يتم ذلك، رغم حصول الموافقات من قبل وزارة الداخلية"، مردفاً: "نعمل منذ عدة أشهر بدون سيارة ولا حمايات".