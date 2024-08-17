بيان جديد لنقابة الصحفيين بشان الماستر كارد

السومرية نيوز- محلي

أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين، بيانا جديدا بشان بطاقة الماستر كارد.

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "على الزملاء ممن لم يستلموا الماستر كارد الخاصة بهم لحد الآن مراجعة النقابة لاستلامها دون جدول الحروف الأبجدية وخلال أسبوع واحد فقط".

وأضافت ان "المراجعة تكون لصاحب العلاقة حصرا او لمن يملكون وكالات مصدقة من كتاب العدول مستصحبين معهم هوية النقابة الأصلية + البطاقة الموحدة+ وصل الاستمارة عند التقديم، وبعكسه سوف لن يتم تسليم الماستر كارد".