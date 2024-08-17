الوقف السني يمنع "عداي الغريري" من الخطابة (وثيقة)

وأظهرت وثيقة صادرة عن الديوان، وردت لـ السومرية نيوز، أنه "تم إيقاف عداي موسى عبد محمد من الخطابة حتى إشعار آخر".وأضافت الوثيقة، أنه "تقرر عرض المومأ اليه على المجلس العلمي لإعادة إثبات اهليته بالخطابة".