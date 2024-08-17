منتسب في الداخلية ضحية قطعة ارض في بغداد.. قاتله مجهول

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مجهولاً فتح نيران سلاحه على منتسب في وزارة الداخلية، مما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف، ان "الحادث نتيجة خلاف على قطعة ارض في منطقة الراشدية ضمن العاصمة بغداد".