بغداد.. اعتقال متهم يروج لأحدى الحركات الدينية "المشبوهة"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والاستقرار وتهيئة الاجواء الامنة لأداء مراسم الزيارة الاربعينية واداء الشعائر الحسينية ومتابعة الحركات المتطرفة التي من شأنها بث التفرقة والكراهية بين افراد المجتمع، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة (الثانية) شرطة اتحادية، ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات وتكثيف الجهود الاستخبارية، من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته منشورات تروج لإحدى الحركات الدينية المشبوهة وبالجرم المشهود وذلك في احدى مناطق الكرخ".وأضافت، انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".