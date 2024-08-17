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اصطدموا بحاجز كونكريتي.. اصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق بغداد – سامراء

محليات

2024-08-17 | 14:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اصطدموا بحاجز كونكريتي.. اصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق بغداد – سامراء
869 مشاهدة

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق بغداد – سامراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "4 اشخاص أصيبوا نتيجة اصطدام عجلتهم بحاجز كونكريتي بسبب السرعة وفقدان السيطرة على المركبة على طريق بغداد سامراء".

وأضاف، انه "تم نقلهم الى مستشفى الطارمية"، مشيرا الى ان "الأشخاص من محافظة دهوك".
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حادث سير

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