اصطدموا بحاجز كونكريتي.. اصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق بغداد – سامراء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
11:00 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ثلاث إصابات بمشاجرة شمالي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497329-638595158572989569.jpg
اصطدموا بحاجز كونكريتي.. اصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق بغداد – سامراء
محليات
2024-08-17 | 14:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
869 مشاهدة
افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق بغداد – سامراء.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "4 اشخاص أصيبوا نتيجة اصطدام عجلتهم بحاجز كونكريتي بسبب السرعة وفقدان السيطرة على المركبة على طريق بغداد سامراء".
وأضاف، انه "تم نقلهم الى مستشفى الطارمية"، مشيرا الى ان "الأشخاص من محافظة دهوك".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نقل 12 من جرحى الزوار الايرانيين في حادث سير بالعراق الى إيران
05:25 | 2024-08-17
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير وسط بغداد
15:14 | 2024-08-14
مصرع وإصابة 11 زائرا إيرانيا بحادث سير في كربلاء
17:13 | 2024-08-13
إصابات بحادث سير في الديوانية
16:08 | 2024-08-11
حادث سير
اصابة اشخاص
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الطقس: العراقيون موعودون بـ10 أيام "مرهقة".. و4 ساعات على الزائرين "الاختباء منها" يوميًا
أخبار الطقس
35.38%
02:05 | 2024-08-16
الطقس: العراقيون موعودون بـ10 أيام "مرهقة".. و4 ساعات على الزائرين "الاختباء منها" يوميًا
02:05 | 2024-08-16
دخلت 5 الاف عجلة ويوجد 72 موكبا فقط.. هل "اختفى" ألفي موكب إيراني في العراق؟
محليات
27.54%
03:00 | 2024-08-16
دخلت 5 الاف عجلة ويوجد 72 موكبا فقط.. هل "اختفى" ألفي موكب إيراني في العراق؟
03:00 | 2024-08-16
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
فن وثقافة
18.98%
07:48 | 2024-08-16
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
07:48 | 2024-08-16
مرتبة العراق عالميًا وعربيًا بقائمة "الدول التي لا تستسلم أبدًا"
علم وعالم
18.1%
04:57 | 2024-08-16
مرتبة العراق عالميًا وعربيًا بقائمة "الدول التي لا تستسلم أبدًا"
04:57 | 2024-08-16
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
كان يا مكان
اذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه - الحلقة ٤١ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-17
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟ - حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
اخترنا لك
7 آلاف متطوع يشاركون بخطة زيارة الأربعين في كربلاء
15:21 | 2024-08-17
في الديوانية.. حملة تنظيف على طريق الزائرين (صور)
15:06 | 2024-08-17
اعتقال "سارق" لهواتف الزوار في كربلاء
14:45 | 2024-08-17
إصابة شخص بسبب خلاف على "ورث" وسط بغداد
14:19 | 2024-08-17
بغداد.. اعتقال متهم يروج لأحدى الحركات الدينية "المشبوهة"
11:47 | 2024-08-17
كشف ملابسات جريمة بالأنبار.. اب يقتل ابنته ويدفنها بمخزن قرب منزله
11:20 | 2024-08-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.