أفاد مصدر أمني، مساء السبت، إصابة شخص بسبب خلاف على "ورث" وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلافات على ورث تدفع بخال وشخص اخر على اطلاق النار على ابن اخته ضمن شارع السعدون".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اسفر عن اصابته برصاصة في البطن نقل على اثرها الى مستشفى قريب".