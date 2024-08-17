في الديوانية.. حملة تنظيف على طريق الزائرين (صور)

شهدت مدينة الديوانية، حملة تنظيف أطلقها موظفو بلدية المحافظة في طريق الزائرين.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن موظفي بلدية الديوانية (الإداريين) اطلقوا حملة تنظيف في طريق الزائرين شارع جامعة القادسية لرفع النفايات المتكدسة ومساعدة لزملائهم عمال النظافة.

أدناه صور بعدسة السومرية..