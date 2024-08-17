7 آلاف متطوع يشاركون بخطة زيارة الأربعين في كربلاء

أعلنت العتبة الحسينية في محافظة كربلاء، السبت، عن المباشرة بخطتها الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بمشاركة 7 آلاف متطوع.

وقال رئيس قسم حفظ النظام في العتبة رسول فضالة في بيان، إن "خطة قسم حفظ النظام الخاصة بزيارة الأربعين نوقشت في مكتب ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد العبايجي"، مبينا أن "الخدمات ستقدم عبر عدة محاور منها المحاور الأمنية والتنظيمية، فضلا عن المحاور الإنسانية والخدمية".

وأضاف، أن "الخطة تتضمن مشاركة (7000) متطوع موزعين بين جميع أقسام العتبة الحسينية المقدسة، وجزء منهم سيكون ضمن حماية الطوق الخارجي لحفظ وتنظيم دخول وخروج الزائرين من وإلى مدينة كربلاء وحفظ الأمن في المدينة"، موضحاً أن "هناك أكثر من (1800) كاميرا مراقبة أمنية تعمل في شعبة المراقبة الإلكترونية".



وأوضح، أن "الخطة تتضمن أيضا مشاركة شعبة الدفاع المدني بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة حيث تم نشر العديد من سيارات الإطفاء في محاور مدينة كربلاء، مع تنظيم حركة دخول وخروج الزائرين للحرم الحسيني المطهر".



وتابع فضالة، أن "شعبة كشف المتفجرات أكملت جميع استعداداتها، فضلا عن مشاركة قوة من صقر بغداد، حيث تم مسح المنطقة بشكل تام"، لافتا إلى أن "شعبة تخطيط حركات الزائرين أكملت جميع استعداداتها وفق الخطة المعدة بالتعاون مع الشعبة الخارجية والشعبة الداخلية وشعبة داخل الحرم المقدس".



وبين، أن "هناك ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الصحن الحسيني الشريف، وهذه الممرات ستفتح في أوقات محددة لغرض أداء زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، وفي أيام الذروة سيكون باب الشهداء مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة فقط"، منوها إلى أن "أكثر من (300) منتسب للوجبة الواحدة يشاركون في الخدمة الإنسانية المقدمة من قبل الشعبة الخارجية لجميع الزائرين، من خلال إيصال الزائر من العوارض الخارجية إلى داخل الحرم المقدس والعودة به إلى خارج الحرم".