توزيع متغير للازدحامات حسب أسبابها.. خارطة شاملة بحركة المرور في بغداد الان

وتركزت الازدحامات شمال بغداد لاعمال صيانة في الجسر الدوار، ولأسباب تتعلق بالزيارة تشكلت ازدحامات في الكاظمية وكذلك جنوب بغداد، فيما شهدت مناطق وسط بغداد والمناطق التجارية ازدحاماتها المعتادة.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية سوق بغداد الجديدةشارع سدة العرصاتازدحامات متقطعة في كرادة خارج وازقتهاازدحام متصل دورة يوسفية عند تقاطع المصافي وجسر الطابقين وصولا لساحة الطابقينساحة الطابقين من جميع الاتجاهات (كرادة-جسر الطابقين-تقاطع جامعة بغداد)شارع قطر الندى وجسر الجادريةسريع القادسية من شارع المطار لغاية مجسر القادسيةازقة شارع الصناعةشارع النضال وشارع الوزارات وصولا لمجسر قرطبةمجسر فلسطين ومجسر قرطبة وصولا لنفق الباب الشرقي وساحة الطيران ازدحامساحة التحرير وجسر الجمهوريةالنهضة وشارع الكيلاني وصولا للخلاني وشارع الجمهورية بين الخلاني والوثبةشارع الرشيد بين جسر السنك وشارع المتنبي ازدحاممجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة والشوارع المحيطة بمدينة الطبسريع القناة بين نادي الطلبة والاقسام الداخلية السايدينجسر البنوك مرور بطيءطريق بغداد -موصل من سايلو التاجي لغاية الجسر الدوار ازدحاممن مركز شرطة الكاظمية لغاية الجسر الدوار ازدحام السايدينشارع المحيط/الكاظمية ازدحام