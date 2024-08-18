وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان عدد المقاتلين المرتزقة الذين جندتهم تركيا للقتال في جبال إقليم كردستان بلغ اكثر من 550 مقاتلا، ينتمي هؤلاء المقاتلون الى فصائل "الحمزة"، "السلطان سليمان شاه"، و"السلطان مراد"، إضافة إلى مجموعات أخرى من عدة فصائل.وبين المرصد، ان هذا الارتفاع جاء بعد إرسال تركيا دفعة جديدة مكونة من 150 مقاتلاً، حيث تركز السلطات التركية بشكل خاص على العنصر التركماني في عمليات التجنيد لمواجهة “حزب العمال الكردستاني” في الإقليم، مبينا ان السلطات التركية تستغل الظروف المعيشية الصعبة في مناطق الشمال السوري لإغراء الشباب بالمال، حيث تصل بين 2500 و3000 دولار أمريكي شهرياً، وهو أعلى بكثير من الرواتب التي قُدمت في تجنيد المرتزقة للقتال في ليبيا، أذربيجان، والنيجر سابقًا.