"فارس صاكركم".. وراء القضبان بسبب المحتوى الهابط

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزراة الداخلية تم القبض على المتهم (فارس عبد السادة ) الملقب (فارس صاكركم ) في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعد ظهوره بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز على الكتب السماوية والمعتقدات الدينية ويتلفظ بكلمات نابية وغيرها ويسيء الى المواطنين بكلمات غير أخلاقية".وأضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال لهذا المتهم جاءت بعد صدور أوامر قبض قضائية وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات".