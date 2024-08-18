التعليم تعلن إطلاق استمارة التقديم إلى القبول المركزي

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز أنها حددت شروط وضوابط القبول المركزي بأن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية ومن مواليد 2000 وما بعدها.ويتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي ملء (50) اختياراً، ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما يتوجب على خريجي الفرع الأدبي ملء ما لا يقل عن (25) اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما حددت لخريجي فرع الفنون (10) اختيارات لا يقل عدد المعاهد فيها عن خيارين، بحسب البيان.وتبين دائرة الدراسات أن المتقدمين من ذوي الشهداء يتطلب منهم مراجعة مؤسسة الشهداء والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم.ويستمر تقديم الطلبة من خريجي الدور الأول والمشمولين بالدور الثاني إلى استمارة القبول المركزي عن طريق البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة () الى غاية يوم الخميس الموافق 2024/9/19.ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة الى تدقيق اختياراتهم والاستعانة بدليل الطالب () لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها، مؤكدة أن القبول المركزي يتم على وفق الاختيارات المثبتة في استمارة التقديم اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع.وتابعت، نلفت عناية الطلبة إلى أنه سيتم لاحقا فتح استمارة التقديم الإلكتروني الخاصة بقبول الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للسنة الدراسية 2025/2024 على وفق الاختصاص المناظر والقريب.