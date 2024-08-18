"صعقة" تخطف حياة عامل بناء شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمصرف عامل بناء نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عامل بناء تولد 1990، لقي مصرعه؛ بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء العمل داخل دار قيد الانشاء".



وأشار إلى أن "الحادث وقع ضمن منطقة زيونة شرقي العاصمة".

