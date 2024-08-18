التربية تحدد موعد التقديم الى مدارس الموهوبين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غد الاثنين الموافق التاسع عشر من آب الجاري موعدا للتقديم الى مدارس الموهوبين/ الصف الاول المتوسط للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ لغاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/٣ وحسب الضوابط والشروط الآتية:- استحصال إستمارة التقديم ورقيا من ادارة مدرسة الموهوبين ويقوم ولي امر التلميذ بتدوين المعلومات وتصديقها من المدرسة الابتدائية ثم تسليمها الى ادارة الموهوبين كل في محافظته- سيكون يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/٧ موعدا للاختبار في تمام الساعة الثامنة صباحا- يجب ان يكون التلميذ قد اجتاز الامتحان الوزاري للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ / الدور الأول وحاصل على معدل (۹۷) بمجموع (582) للطلبة المسلمين و (485) لغير المسلمين- ان يكون حاصلا على درجة لا تقل عن (١٠٠%) في كل من مادتي الرياضيات والعلوم في الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي.-مخرجات المدارس الدولية (سواء كانت داخل او خارج العراق لا يقل معدل التلميذ العام عن ٩٥% ولا تقل درجة مادتي الرياضيات والعلوم عن ١٠٠- يحق للتلاميذ الذين لا يمتلكون مدرسة موهوبين التقديم في اي محافظة يرغبون بها، كما يحق للطالب المسرع الى الصف الأول المتوسط اداء الاختبارات.- يلزم ولي امر التلميذ في حال القبول التوقيع على تعهد يتضمن إخراج التلميذ من المدرسة ونقله الى مدارس المتميزين او اي مدرسة يرغب بها في أي مرحلة حال حصوله على معدل عام اقل من ٧٠% ومعدل المواد العلمية الأربعة (الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - الاحياء) اقل من (٧٠)".