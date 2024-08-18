التعليم تعلن فتح استمارة التقديم الخاصة بقبول الأوائل من خريجي المعاهد

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاحد، عن فتح استمارة التقديم الخاصة بقبول الأوائل من خريجي المعاهد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ 20% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2025/2024". وأضاف أن "مخولي المعاهد سيتولون إدخال بيانات الطلبة الأوائل عبر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) لغاية 2024/9/1 فيما سيتم فتح بوابة التقديم أمام الطلبة لتثبيت اختياراتهم اعتبارا من 2024/9/2 ولغاية 2024/9/15".

