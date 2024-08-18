عطلة 5 أيام في هذه الدائرتين

السومرية نيوز – محلي

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، تعطيل الدوام في محكمتي النجف وكربلاء.

وجاء في وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى ووردت لـ السومرية نيوز، انه "بناء على مذكرة رئاسة محكمة استئناف النجف ، كربلاء) واستناداً إلى احكام المادة (67) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وعملاً بالفقرة 2 من البيان المرقم (760 / مكتب/ 2024) المؤرخ في 2024/6/23، تقرر :

تعطيل الدوام الرسمي في رئاسة محكمة استئناف النجف ، كربلاء )لمدة خمسة ايام اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2024/8/18، ولغاية يوم الخميس الموافق 2024/8/22، وذلك بمناسبة الزيارة الاربعينية لمرقد الامام الحسين "ع".