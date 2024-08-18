اين موقع العراق؟.. إحصائية دولية حول استهلاك اللحوم للفرد الواحد سنوياً

السومرية نيوز – دولي

أظهرت إحصائية دولية بشأن كمية اللحوم المستهلكة في دول العالم والشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول من بين دول العالم بحجم استهلاك 126.7 كلغ/ سنويا، وفي المركز الثاني أستراليا 120.7 كلغ/ سنويا، تلتها في المركز الثالث منغوليا 111 كلغ/ سنويا.

ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط، احتلت إسرائيل المركز الأول من حيث استهلاك اللحوم بـ98.2 كلغ/ سنويا، تلتها البحرين في المركز الثاني بـ92.9 كلغ/ سنويا، وقطر في المركز الثالث بـ79.2 كلغ/ سنويا.

فيما اشارت الى ان معدل استهلاك العراق من اللحوم للفرد الواحد سنويا هو 8.3 كغم".

