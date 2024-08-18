اعتقال شخصين يتاجران بالمواد المخدرة في بغداد

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إنه "بعملية امنية استخبارية.. مديرية شؤون مخدرات الرصافة تلقي القبض على متاجرين بالمواد المخدرة وتضبط بحوزتهما (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ومبارز جرمية اخرى".

وأضاف ميري أنه "تم إيداعهما التوقيف بقرار قضائي وفق احكام المادة (28) مخدرات".