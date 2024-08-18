بالصور من الديوانية.. صغار يقدمون الطعام في طريق الزوار

شهدت مدينة الديوانية، قيام صغار في العمر بتقديم الخدمات والطعام للزائرين في الطريق نحو كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

يشار الى أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

أدناه صور بعدسة السومرية..