الزيدي يترأس اجتماعاً لمسؤولي وزارة الصحة ويصدر توجيهات

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى، خلال الاجتماع، بحث واقع الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة الاحتياجات والأولويات الصحية".ووجّه رئيس "بتوفير التخصيصات المالية المناسبة لوزارة ، بما يمكّنها من تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي مقدمتها أدوية الأمراض السرطانية وأمراض القلب والأمراض المزمنة، فضلاً عن مستلزمات أدوية الكلى والديلزة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى".كما وجّه "بالاستعداد لتوفير جميع متطلبات التشغيل للمستشفيات الجديدة، التي سيتم إنجازها وافتتاحها خلال الشهور المقبلة".