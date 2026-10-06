الدفاع المدني يصدر 13 توصية لمواجهة العواصف الترابية

وشددت المديرية في بيان، على ضرورة الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية المتدلية، والمباني قيد الإنشاء أو الآيلة للسقوط، فضلاً عن تجنب الوقوف أسفل الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإعلانية والهياكل المعدنية المعرضة للانهيار.ودعت إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبات بسبب انخفاض مدى الرؤية نتيجة الغبار الكثيف، وعدم السفر أو التنقل إلا للضرورة، مع تشغيل المصابيح التحذيرية أثناء القيادة الاضطرارية، والانتباه عند عبور الطرقات، ولا سيما خلال ساعات الليل.كما أوصت بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، وإزالة المواد القابلة للتطاير من الأسطح والشرفات، وتثبيت المظلات بإحكام، والحذر قرب أبراج الاتصالات والإنترنت المثبتة فوق المباني السكنية.وأكدت أهمية طمأنة الأطفال وتوعيتهم بطبيعة العاصفة، مشيرة إلى إمكانية الاتصال برقم طوارئ الدفاع المدني 911 مجاناً من الهواتف المحمولة والأرضية عند حدوث أي طارئ.