تكليف عبد الله عاتي مديراً لموانئ العراق



أقرت لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إنهاء تكليف علي من مهام إدارة لموانئ ، بناءً على طلبه.





ادناه الوثيقة: وبحسب وثيقة رسمية، تقرر تكليف عبد الله عاتي عبد الله بإدارة لموانئ ، وفقاً للصلاحيات والمقتضيات القانونية.ادناه الوثيقة: