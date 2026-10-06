العاصفة الغبارية تصل بغداد وكربلاء



وصلت موجة الغبار الكثيف، اليوم الثلاثاء، إلى أجواء العاصمة ومحافظة ، بعد أن ضربت في وقت سابق مناطق من وصلاح الدين، وسط انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.



وشهدت مناطق في وكربلاء أجواء مغبرة نتيجة تحرك العاصفة باتجاه مناطق وسط البلاد.



وتأتي هذه الموجة في ظل أجواء جوية متقلبة تشهدها البلاد، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، الأمر الذي يسهم في تصاعد الغبار والأتربة وانتقالها بين المناطق. وشهدت مناطق في وكربلاء أجواء مغبرة نتيجة تحرك العاصفة باتجاه مناطق وسط البلاد.وتأتي هذه الموجة في ظل أجواء جوية متقلبة تشهدها البلاد، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، الأمر الذي يسهم في تصاعد الغبار والأتربة وانتقالها بين المناطق.