العدد ارتفع لـ83 شخصاً.. اعتقال 18 موظفاً في بلدية الناصرية بتهم فساد

وقال المصدر لـ ، إن عدد المعتقلين في القضية ارتفع، بعد الاعتقالات الجديدة، إلى 83 موظفاً.يذكر ان التحقيقات تتركز على شبهات تتعلق بالتلاعب في توزيع نحو 40 ألف قطعة أرض، فضلاً عن ملفات تتعلق بالإضرار بالمال العام وهدر الأموال.