الاتصالات تقدم موعد حجب تطبيق "ويز"



أعلن وزير الاتصالات ، تقديم موعد حظر تطبيق "ويز" الذي كان مقرراً أن يبدأ مطلع عام 2027، ليكون في نهاية كانون الأول 2026.



وقال سند في منشور له، إن القرار جاء بعد تفاعل المواطنين مع قرار الحظر.



واشار إلى أن الوزارة قررت التراجع عن حظر التطبيق في بداية 2027، مع تقديم الموعد إلى نهاية العام الحالي.



وكان وزير الاتصالات قد أعلن في وقت سابق توجه الوزارة لحظر التطبيق على خلفية ارتباطه بشركة اسرائيلية.