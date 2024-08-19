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الحرارة 51 مئوية في 3 محافظات.. تفاصيل طقس العراق من الان وحتى الجمعة
محليات
2024-08-19 | 02:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
كشفت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن تسجيل 4 محافظات درجات خمسينية وتتجاوز الخمسين اليوم الاثنين، مع استمرار الموجة الحارة طوال الأسبوع الحالي.
وبحسب تقرير الانواء الجوية، فأن محافظات ميسان وذي قار والبصرة ستسجل درجات حرارة تبلغ 51 مئوية، فيما تسجل المثنى 50 درجة مئوية، وتسجل 5 محافظات درجة حرارة تبلغ 49 مئوية.
اما غدا الثلاثاء، يتم تسجيل درجات حرارة تبلغ 50 مئوية في ميسان وذي قار والبصرة، ومن المتوقع بقاء درجات الحرارة مقاربة في جميع المناطق حتى ارتفاعها مجددا يوم الجمعة المقبل.
ونصح خبراء طقس بتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة حيث تسبب الاجهاد وضربات الشمس، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من السوائل.
وبينما تراجعت نسبة الرطوبة في البصرة اليوم من المتوقع ان تعود بقوة مساء الأربعاء وتشمل مناطق واسعة جنوب البلاد وتستمر حتى مساء الاحد المقبل، وتكون الأجواء كاتمة مرهقة شديدة الحرارة.
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