السجن المؤبد لإرهابي انتمى إلى عصابات داعش في صلاح الدين

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي اشترك مع متهمين اخرين بسرقة الاسلحة والسيارات التابعة للقوات الامنية في مدينة تكريت بعد احداث حزيران عام 2014، إضافة إلى الهجوم عليهم مع مجموعته الإرهابية".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".