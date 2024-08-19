مركز النخيل يستنكر الاعتداء على كادر قناة السومرية اثناء تغطيتهم تظاهرة ذوي المهن

واظهرت مقاطع مصورة قيام عناصر أمنية بمنع الصحفيين من التغطية ومصادرة معداتهم بشكل فج ودون مراعاة لطبيعة عملهم وواجبهم الإعلامي، فيما أظهرت مقاطع اخرى اعتداءات على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.ودعا مركز النخيل "الحكومة واجهزتها المعنية الى ضرورة وضع حد لحالات القمع والمنع التي يتعرض لها الصحفيون من مراسلين ومصورين اثناء اداء واجبهم"، مضيفا: "ندين هذه الممارسات من قبل عناصر الأجهزة الأمنية".وفي وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات مكافحة الشغب على مراسل ومصور السومرية بالضرب واقدمت على سحب أجهزة التصوير على خلفية تغطيته حالات الاعتداء العنيفة ضد متظاهري المهن الصحية والطبية امام وزارة المالية.وقام 4 عناصر من قوات الشغب بالاعتداء على مراسل ومصور السومرية ومصادرة معدات التصوير، خلال القيام بواجبهم المهني في توثيق تظاهرات ذوي المهن الصحية امام وزارة المالية، وتوثيق حالات العنف المفرط المستخدم من قبل قوات الشغب ضد الخريجين المتظاهرين.وتعرض المتظاهرون من ذوي المهن الصحية، لاعتداءات بالضرب من قبل قوات مكافحة الشغب، وتم تسجيل إصابات دامية لعدد من المتظاهرين، في ثاني حادثة من نوعها بعد اعتداء مشابه على متظاهري المهن الصحية امام وزارة الصحة الأسبوع الماضي.ويطالب المتظاهرون بحصصهم من التعيين المركزي حيث تم تعيين 29 الف شخص فقط من اصل 60 الف خريج من المفترض تعيينهم مركزيًا.