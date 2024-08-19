حريق داخل محطة وقود شمال بغداد.. الدفاع المدني يتدخل

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، انه "أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل صهريج محمل بالوقود مع خزان أرضية يحمل وقود البنزين المحسن داخل "محطة وقود قرية المصابيح" في منطقة التاجي شمال بغداد، بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك ".وأضاف البيان، انه "استنفرت فرق الدفاع ودفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة في جانب بغداد الكرخ وتمكنت من السيطرة الكاملة بوقت قياسي بعد ان ابعدت الحريق عن خزانات الوقود الملاصقة للخزان والصهريج المحترق داخل المحطة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".واتم: "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المحطة".