بالأرقام.. اعداد الأجانب الداخلين للعراق خلال 14 يوما

السومرية نيوز – محلي

أعلنت اللجنة العليا لزيارة الأربعين، عن اعداد الأجانب الداخلين للعراق خلال 14 يوما.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في بيان تابعته السومرية نيوز، ان "عدد الوافدين الى العراق من زائري اربعينية الامام الحسين (ع)، خلال 14 يوما بلغ 2 مليون و421 الف و471 زائرا، اما عدد المغادرين بلغ 844 الف و370 مغادرا".

وأضاف ان "عدد العجلات الداخلة الى البلد 6476 عجلة"، لافتا الى ان "الموقف الأمني جيد في جميع المحافظات ولم تسجل اي خروقات".