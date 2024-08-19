للمرة الثانية على التوالي.. "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الى العراق

السومرية نيوز – دولي

مددت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددا، ليستمر تعليق الرحلات حتى 26 آب .

وقالت المجموعة، التي تضم شركات الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية ويورو وينغز، إنها ستتجنب أيضا المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى ذلك الموعد على خلفية مخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت مجموعة من شركات النقل الجوي تعليق رحلاتها إلى مطارات بالمنطقة، خشية اشتعال الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، وتوعد إيران والمجموعات المدعومة منها بالرد.

وأدخلت بعض شركات الطيران تعديلات على خدماتها من وإلى المنطقة، إذ مددت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 آب.

كما ألغت رايان إير أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثالث من سبتمبر بسبب "قيود تشغيلية".

وعلقت شركة "يونايتد إيرلاينز" التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة.

وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في 31 تموز، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

ونصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من اب حتى الرابع من تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".