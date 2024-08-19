في بغداد.. معرض فني يحاكي "واقعة الطف"

افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، معرض الطف السنوي الذي اقامته دائرة الفنون العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وتضمن المعرض الذي حمل عنوان "واقعة الطف مسيرة الألم والشهادة"، عرض 75 عملا نفذها 55 فنانا.

وقال البدراني في كلمة له خلال افتتاح المعرض، إن "عدداً كبيراً من الفنانين ينتمون الى مدارس متنوعة شاركوا بالمعرض المقام في الوزارة وقد جسدت أعمالهم واقعة الطف وفق رؤى فنية بعضها كانت أعمال واقعية واخرى تعبيرية اضافةً الى مدارس أخرى فنية لكنها في الوقت نفسه حملت مضامين جمالية واحدة ومعبرة عن هذه الواقعة الأليمة".

واعتبر وزير الثقافة أن "واقعة الطف ذات ديمومة وهي معركة مستمرة بأبعادها التاريخية خصوصا لما مثله موقف الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم الذي دفع حياته ثمنا لها".

من جانبه، بين المدير العام لدائرة الفنون قاسم محسن، أن "معرض الطف هو حدث سنوي متميز حرصت دائرة الفنون على توفير المستلزمات الأساسية لإقامته بشكلٍ ينسجم مع هذا الحدث الكبير".

وكشف محسن عن "وجود عدد كبير من الفنانين كانت لديهم الرغبة للمشاركة في المعرض لكن الوقت لم يسعفهم"، موضحا أن "الدائرة ستعمل على تلافي هذه المشكلات لمنح الفنان فسحة من الوقت لاختيار موضوع العمل وانجازه بالشكل الأمثل".