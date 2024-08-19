بالصور من الشلامجة.. دخول أعداد كبيرة من الزوار الى كربلاء

ويحيي الزوار مراسم أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) بداية الأسبوع المقبل.

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

أدناه صورة بعدسة السومرية..